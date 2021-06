Milano, blackout con ondata di caldo. Unareti: "Consumi record"

Nei giorni scorsi, a causa della forte ondata di caldo, alcuni blackout hanno interessato diverse zone di Milano. Ieri si sono verificati disagi nella zona nord del capoluogo lombardo mentre il 14 giugno la seduta del Consiglio comunale è stata sospesa per un blackout della rete elettrica nella zona di Palazzo Marino, sede del Comune. I consiglieri, metà in presenza nell'aula e metà collegati da casa, non sono riusciti a proseguire la seduta perché è saltata la connessione internet. Con il persistere del caldo, potrebbero verificarsi altri episodi nei prossimi giorni.

Unareti: Aumento del 25% dei consumi rispetto a settimana scorsi

Dopo il blackout di ieri la società Unareti ha spiegato che la causa è l'eccessivo aumento dei consumi di energia, dovuto alle alte temperature e quindi al maggiore utilizzo di condizionatori d'aria. Un aumento negli ultimi giorni del 25% rispetto alla scorsa settimana. "Per superare i disservizi che possono verificarsi in presenza di aumenti di carico sulla rete - spiega Unareti - sono necessari ingenti investimenti che richiedono tempi lunghi per poter essere portati a termine. Per questo motivo e per sostenere la crescente richiesta di energia elettrica da parte della Città, Unareti ha progressivamente aumentato gli investimenti sulla rete di Milano".