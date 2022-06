Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 11 giugno. LIVE

Nel monitoraggio settimanale dell'Iss cala ancora l'Rt (da 0.82 a 0.75) ma aumenta l'incidenza (da 207 a 222 ogni 100mila abitanti). Scende l'occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Intanto monta la polemica sugli esami di terza media e maturità: agli scritti con la mascherina, agli orali non si sa . Secondo il ministro dell'Istruzione Bianchi, a decidere è il presidente di commissione. Replica l'Associazione presidi tramite il presidente Giannelli: "A me non sembra che possa essere un presidente di commissione a decidere se la mascherina si tiene o no: o c'è una ragione sanitaria o non c'è". In Cina, Shangai torna in lockdown per un ciclo di test di massa nel weekend. Secondo i dati del ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 21.554 i nuovi casi di Covid-19. A fronte di 170.097 tamponi effettuati il tasso di positività è al 12,7%, 63 i morti. Calano le terapie intensive (-1) e i ricoveri nei reparti ordinari (-72) ( BOLLETTINO IN EUROPA E NEL MONDO ).