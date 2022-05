Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 26 maggio DIRETTA

Questa la stima prodotta dagli esperti di dieci società scientifiche della psichiatria italiana, riunitesi in un incontro organizzato dalla Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Secondo gli psichiatri, l’Italia risulta “tra gli ultimi Paesi in Europa” nell’ambito della salute mentale, al 2025 mancherà personale, sia medico e sia infermieristico e “non si vede, tra le risorse destinate dal PNRR alla salute un solo euro” per il settore. Da qui, la richiesta “urgente” di costituire un'agenzia nazionale ad hoc. L'APPROFONDIMENTO