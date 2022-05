Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 20 maggio. DIRETTA

Fino al 15 giugno prossimo resterà in vigore l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale per tutti i cittadini dai 50 anni in su. Chi non si vaccina incorre nella sanzione una tantum di 100 euro e, secondo quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute, è in arrivo una seconda tranche di multe indirizzate proprio agli over 50 inadempienti. LEGGI DI PIU'