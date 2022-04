6/12 ©Ansa

Sarà il ministero dell'Istruzione a stimare il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo, comunicandolo al ministero dell'Università, per arrivare a un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali, ma evitando che ci siano troppi abilitati, che la scuola non potrà assorbire