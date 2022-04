Scuola, arriva educazione fisica alle elementari

Economia

Approvato il Decreto Sostegni ter: quali misure contiene

Il provvedimento ha ottenuto il via libera definitivo. Tra le altre cose, rimodula le scadenze del pagamento delle cartelle esattoriali per chi aderito alla rottamazione ter, prevede agevolazioni per alcuni pensionati e lavoratori stranieri che si trasferiscono in Italia e dà il via libera a nuove assunzioni nella polizia

Alla fine della scorsa settimana la Camera ha dato con 312 voti a favore, 33 contrari e tre astenuti il via libera definito al cosiddetto Decreto Sostegni Ter. Dalle novità sulle cartelle esattoriali all'estensione della Cassa Covid fino all'agevolazione per i pensionati residenti all'estero che si trasferiscono nei Comuni terremotati, ecco cosa contiene ora il provvedimento

CARTELLE ESATTORIALI - Il decreto dà innanzitutto più tempo per pagare le cartelle esattoriali a coloro che hanno aderito alla rottamazione ter. In base alle nuove disposizioni, le rate scadute potranno essere versate entro il 30 aprile di quest'anno se in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio se in scadenza nel 2021; entro il 30 novembre se in scadenza nello stesso 2022. Vengono inoltre prorogati i termini delle esenzioni Imu per i soggetti colpiti dal sisma del 2012