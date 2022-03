Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 31 marzo. LIVE

Dopo oltre due anni, termina oggi il regime emergenziale decretato dal governo per fronteggiare la pandemia causata dal coronavirus. Iniziano così a cadere le restrizioni: dalle mascherine al Green pass fino alla scuola. In Italia sono 77.621 i nuovi casi di contagio su 524.899 tamponi processati. I decessi registrati e 170. Scendono le intensive (-6, ora 481) ma salgono ricoveri (+131, ora). Il tasso positività è al 14,8% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm di nomina del maggior generale dell’Esercito Tommaso Petroni a Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1°aprile. Il ministro della Salute Speranza chiede all'Europa di prendere una decisione univoca sulla quarta dose di vaccino anti-Covid. Negli Usa approvata quarta dose per gli over 50: la Casa Bianca aggiunge che il presidente Joe Biden la farà oggi .Dal 1° aprile primi allentamenti sul Green pass e niente più quarantena per i contatti stretti di positivi, anche se non vaccinati: le novità