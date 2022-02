3/12 ©Ansa

Saranno in totale circa 500mila gli alunni coinvolti in questa prima fase di prove Invalsi. Le date sono differenti per le classi campione e le classi non campione. Le prime sono quelle considerate rappresentative del sistema d’istruzione, i cui risultati serviranno come riferimento per iniziare a valutare l’apprendimento generale sul territorio italiano

