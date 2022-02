4/7 ©Ansa

"Non si può morire di scuola-lavoro. Domani tutti in piazza per Lorenzo e Giuseppe - aveva annunciato Simon Vial, responsabile scuola del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) - Diciamo no a una scuola che insegna ai giovani che è normale lavorare gratis, senza diritti e sicurezza. Così non si combatte la disoccupazione, si formano nuovi schiavi". Alcune organizzazioni chiedono le dimissioni del Ministro dell'Istruzione Bianchi (in foto) e di quello dell'Interno Lamorgese