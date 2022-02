Cosenza, indagato professore di Castrolibero accusato di molestie

Due le denunce nei confronti del docente. La prima da parte di una studentessa che frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico e la seconda, presentata ieri alla Polizia, da una ragazza che si è già diplomata. Dallo scorso 3 febbraio è in atto, per protesta, l’occupazione dell’edificio da parte degli studenti

È indagato il professore di matematica e fisica dell'istituto di istruzione superiore "Valentini-Majorana" di Castrolibero, nel Cosentino, che si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti di alcune studentesse della scuola. Il docente è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Cosenza, che sta conducendo un'inchiesta su quanto sarebbe accaduto nella scuola.

I fatti

Due le denunce nei confronti del docente. La prima da parte di una studentessa che frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico e la seconda, presentata ieri alla Polizia, da una ragazza che si è già diplomata. Dallo scorso 3 febbraio è in atto, per protesta, l’occupazione dell’edificio da parte degli studenti. Sul banco degli imputati anche la dirigente dell’istituto che avrebbe coperto il docente responsabile delle presunte molestie o, quanto meno, avrebbe sottovalutato i fatti, non adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari limitandosi a spostare di plesso l’insegnante. L’autorità giudiziaria avrebbe acquisito, per il tramite dei militari, i fascicoli relativi alla carriera del docente finito sulla graticola, per verificare eventuali precedenti segnalazioni o trasferimenti sospetti.