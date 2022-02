10/10 ©IPA/Fotogramma

SCUOLA E QUARANTENA - Particolarmente interessate le scuole: alle elementari, con 5 casi, i vaccinati e i guariti rimangono in presenza, per gli altri dad di 5 giorni. Alle medie e alle superiori la dad per i non-vaccinati scatta con due casi. Inoltre, la certificazione verde diventa senza scadenza per chi ha la terza dose (o due dosi più la guarigione). La quarantena per i non vaccinati asintomatici si riduce da 10 a 5 giorni