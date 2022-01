Su base nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica passa dal 19 al 20%. I livelli più critici si registrano in Valle d’Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (27%). Stabili le terapie intensive, al 15%, che crescono però in Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), Provincia autonoma di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e Valle d'Aosta (12%)