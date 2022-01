5/11 ©Ansa

La soglia critica per il passaggio in arancione è stata in parte sforata in Valle d’Aosta. Qui i pazienti Covid in area medica sono già il 45% del totale, ma quelli in terapia intensiva “solo” il 9%. In Veneto, invece, preoccupa proprio quest'ultima percentuale, arrivata al 19%

