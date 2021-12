Sono chiamati spesso in modi fantasiosi, legati a personaggi famosi o che rimandano a situazioni particolari. Bisogna ricordare che qualsiasi tipo di fuoco d’artificio, anche quelli legali, possono causare danni irreparabili agli arti, alla vista e all'udito, oltre a inquinare e terrorizzare animali e persone. Per quelli illegali, poi, la legge prevede norme detentive per chi li vende e chi li acquista