Botti di Capodanno, sequestrati 110mila pezzi nel Comasco

Oltre 110.000 botti di Capodanno, per un peso complessivo di mezza tonnellata circa, sono stati sequestrati dalle Compagnie della guardia di finanza di Olgiate Comasco ed Erba a quattro esercizi commerciali della provincia di Como, gestiti da cittadini di nazionalità cinese ed italiana. Lo ha reso noto la Gdf di Como.

Il sequestro

"In particolare, le Fiamme Gialle - si legge in una nota - hanno rilevato irregolarità nello stoccaggio dei giochi pirotecnici, stipati in prossimità di prodotti altamente infiammabili o nelle vicinanze di potenziali inneschi e, in taluni casi, in quantitativi superiori a quelli stabiliti dalla normativa. Sono state inoltre riscontrate, grazie al supporto tecnico dei Vigili del Fuoco di Como, gravi violazioni concernenti l'omessa adozione delle misure relative alla prevenzione incendi, in locali con forte presenza di clienti, attratti, principalmente, dagli articoli natalizi". I Finanzieri hanno denunciato i quattro titolari degli esercizi controllati per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente nonché, in un caso, anche per violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.