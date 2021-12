Covid, Andrea Costa a Sky TG24: "Politica cerchi dialogo con i no vax"

Il sottosegretario alla Salute: "Non bisogna cercare lo scontro. Molte persone contrarie ai vaccini sono cittadini che hanno bisogno di rassicurazioni" Condividi

"Dovere della politica è provare a instaurare un dialogo con i no vax, nella consapevolezza che molti di loro sono cittadini che hanno bisogno di riassicurazioni. Evitando una radicalizzazione dello scontro mi auguro che si possa far comprendere come la vaccinazione sia importante per uscire dalla pandemia". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite a Progress su Sky TG24.

La quarta ondata vedi anche Vaccino Covid, terza dose: quanto protegge da variante Omicron Nel bollettino di venerdì 17 dicembre il numero di nuovi contagi ha superato i 28mila, cifre accantonate ormai da molti mesi. Commentando questi dati, Costa ha detto che il Ministero della Salute “dovrà valutare con grande prudenza e responsabilità i dati epidemiologici delle prossime settimane. È indubbio l’incremento contagiati, ma non c’è un incremento proporzionale nei ricoveri, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Un anno fa erano nelle aree critiche i ricoveri erano 3mila, oggi sono meno di mille e questo è grazie al fatto che 46 milioni di cittadini si sono vaccinati”.

“Nessun lockdown per i non vaccinati” vedi anche Covid, regole Natale dai cenoni ai viaggi: cosa si può fare e cosa no Costa ha chiuso alla possibilità che il Paese possa entrare in un nuovo lockdown, ma solo per i non vaccinati. “Assolutamente no, non succederà”, ha detto il sottosegretario, sottolineando come l’Italia abbia provato “ad anticipare ulteriori misure restrittive e prevenire scenari peggiori” attraverso l’introduzione del Super Green pass che, secondo Costa, “ci permette di dire al Paese che siamo in grado di non prevedere più chiusure”.

Le vaccinazioni ai bambini: "Buona adesione" leggi anche Covid, report: "Vaccino a bimbi sicuro, 8 miocarditi su 7 mln di dosi" Lo scorso 16 novembre è iniziata la somministrazione dei vaccini anche sui bambini, nella fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. “Definirei l’inizio della campagna positivo – dice Costa – perché c’è stata una buona adesione” e, anche se per il momento si contano più prenotazioni al Nord Italia rispetto al Sud, “confidiamo che i dati si allineeranno” a livello nazionale. Il tema delle vaccinazioni dei più piccoli, ha commentato il sottosegretario, “è molto delicato. C’è bisogno del sostegno e del contributo dei pediatri, che finora c’è stato. Confidiamo che il nostro Paese saprà dimostrare un grande senso di responsabilità e siamo convinti che raggiungeremo numeri importanti”. Centrale, per convincere i genitori a vaccinare i propri figli, è far capire che “i vaccini vanno fatti per proteggere in primo luogo gli stessi bambini, non gli adulti”.