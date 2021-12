9/22 ©IPA/Fotogramma

Per evitare contagi, si è però deciso di non organizzare una cerimonia in occasione dell’accensione dell’albero in piazza Nettuno: un abete alto 22 metri e scelto perché doveva essere abbattuto, essendo pericolante. Per lo stesso motivo, verranno rafforzati anche i controlli sui mezzi pubblici. Si punta molto anche sulla prevenzione: sia alle pensiline di sosta che nelle porte di accesso verranno infatti attaccati adesivi, scritti sia in italiano che in inglese, che ricordano l’uso obbligatorio della mascherina così come del Green pass