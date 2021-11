Variante Omicron, Ministero Salute: “Rafforzare i controlli"

La diffusione della variante

approfondimento

Covid, stato di emergenza a New York contro minaccia variante Omicron

Finora la variante è stata rilevata in Botswana, Hong Kong, Israele e Sudafrica, dove sembra essersi originata e dove sono stati identificati più casi: 59. Negli ultimi giorni, è stata identificata anche in Belgio. La donna risultata positiva ha sviluppato i sintomi 11 giorni dopo aver viaggiato in Egitto. Sono, invece, ancora in corso le verifiche su alcuni passeggeri arrivati ieri in Olanda dal Sudafrica: 61 dei 531 totali sono risultati positivi. Al momento sono in quarantena in un albergo vicino all’aeroporto. Proprio per tentare di limitare la circolazione della variante, i Paesi dell'UE hanno deciso di imporre un blocco temporaneo dei voli da 7 Paesi dell'Africa meridionale. Si tratta di Botswana, Swatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe.