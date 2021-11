1/14 ©IPA/Fotogramma

Auto ferme in tutta Italia e corteo di protesta a Roma. I tassisti scendono in strada per dimostrare contro il Ddl concorrenza che, a loro detta, deregolamenta ulteriormente il settore a favore delle multinazionali. "Non si può scardinare un servizio pubblico, concepito e regolamentato per garantire un diritto fondamentale come quello alla mobilità, in nome di un algoritmo che alza i prezzi delle corse in base a pure logiche di mercato, lasciando una percentuale del 25% a società che pagano pochi spiccioli di tasse in Italia", dicono le organizzazione sindacali

