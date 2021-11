Covid, piano anti contagio dei sindaci per Natale: da Milano a Napoli

Per far fronte alla risalita dei casi ed evitare chiusure, i primi cittadini impongono ordinanze per limitare gli assembramenti. Nel capoluogo lombardo non ci sarà il concerto di Capodanno e Sala è pronto a contingentare gli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele. Niente concertone nemmeno a Firenze. Obbligo di mascherina ai mercatini in molte città, da Venezia ad Arezzo a Verona, mentre in Trentino si entra fra le bancarelle con il green pass e un braccialetto lasciapassare