Ponte Ognissanti, 10 mln in viaggio: italiani scelgono città d’arte

E se la situazione per gli alberghi italiani è in miglioramento, resta difficile quella che riguarda il turismo organizzato. Il presidente di Astoi Confindustria Viaggi Pier Ezhaya, all'Ansa, ha chiesto al governo di mantenere alta l'attenzione su un settore che è fatto di aziende italiane, che pagano le tasse in Italia e danno lavoro a una compagine di 80mila persone. "In questo momento per noi è determinante ripartire e per questo stiamo dialogando col ministero della Salute per ampliare il numero di Paesi da inserire nei corridoi turistici”, ha detto