ITALIA - Nel nostro Paese, al momento totalmente in zona bianca, non c’è alcuna limitazione per i viaggi. Obbligatorio il green pass per imbarcarsi su aerei, navi, traghetti per trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina), treni di tipo Intercity e Alta Velocità, autobus per il trasporto interregionale, autobus per servizi di noleggio con conducente

Covid e viaggi, quali sono le regole per gli ingressi in Italia