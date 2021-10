Migliaia di persone sono scese in piazza nel capoluogo lombardo e nella Capitale per protestare dopo la bocciatura da parte del Senato del testo contro l'omotransfobia. All’Arco della Pace presidio con le luci dei cellulari accese: “Vergogna”, lo slogan più scandito. Sit-in vicino al Colosseo: “Avete affossato il ddl Zan, ma non affosserete le nostre voci”