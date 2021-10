Il dl Infrastrutture deve entrare in vigore entro il 10 novembre. Dopo il voto nelle commissioni alla Camera, il testo approderà al Senato. In arrivo diverse modifiche: il foglio rosa raddoppierà la sua durata e l'esame per la patente si potrà ripetere tre volte. Novità anche su parcheggi per disabili e sosta rosa