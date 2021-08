2/11 screen shot

Foglio rosa scaduto o patente in via di scadenza? Ci sarà più tempo per effettuare il rinnovo. Anche per chi deve ancora conseguire il titolo di guida ci sarà più tempo per ottenerlo. Se la patente scade nel 2021 (tra il 31 gennaio e il 31 dicembre), si può considerarla valida per gli ulteriori tre mesi successivi alla proroga dello stato di emergenza (fissata al 31 dicembre 2021), ovvero fino al 31 marzo 2022. La patente, però, non varrà più come documento di identità, ma solo di guida

Rinnovo patente scaduta, validità prorogata di 10 mesi