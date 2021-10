2/12

SALVINI: GUARDONISMO IMBARAZZANTE - "Mi sembra che ci sia un'operazione di guardonismo imbarazzante", ha detto Matteo Salvini. "Non ci sono reati, non sono vicende politiche. Per quello che riguarda l'uso di sostanze stupefacenti - ha aggiunto - io condanno lo spaccio di droga. Chi consuma droga sbaglia e fa del male a se stesso. Pd e 5 Stelle che vorrebbero legalizzare alcune droghe non fanno un buon servizio". Per il leader leghista, "qualcuno da una settimana massacra o prova a disturbare Salvini e la Lega in campagna elettorale su vicende di vita privata"

Chi è Luca Morisi