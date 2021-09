Morisi, un ragazzo coinvolto: "Quella notte mi ha distrutto la vita"

Il ragazzo: “La droga era di Morisi”

leggi anche

Caso Morisi, dalla fiala alla cocaina: come è partita l’inchiesta

Le parole del legale di Morisi contrastano con la versione del ragazzo, uno dei due fermati dai carabinieri ad agosto: "Quella notte mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro era sua", dice in un'intervista a Repubblica e al Corriere della Sera. Il ragazzo, che sarebbe già tornato in patria, racconta anche elementi in contrasto con la versione fornita dagli inquirenti e dagli investigatori. Lui e l'amico, racconta, sarebbero stati contattati da Morisi via web e il compenso pattuito per la serata era molto elevato: 4 mila euro scrive Repubblica, 1.500 ciascuno il Corriere. Ma quei soldi non sarebbero mai stati pagati: "La carta era bloccata o qualcosa del genere, c'era qualcosa che non andava". Il ragazzo aggiunge poi che di quella serata di agosto ha "prove, foto e messaggi che dimostrano che tutto ciò che dico è la verità". Il ventenne, stando al suo racconto, arriva con l'amico a Belfiore per passare la notte con Morisi. "Ad un certo punto - dice - mi sono sentito molto male a causa delle sostanze assunte, sono scappato dall'abitazione e ho chiamato i carabinieri". Dunque non ci sarebbe stato nessun controllo di routine lungo la strada da parte dei militari, come invece affermato dagli inquirenti. Quanto alla boccetta di droga trovata nel suo zaino, il ragazzo conferma che "viene dalla casa di Morisi, quella roba è sua". Ma aggiunge di non sapere come sia finita nello zaino. "Non so", ce l'ha messa "uno dei due che era a casa con me, direi".