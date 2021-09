Caso Morisi, Ilaria Cucchi: "Lo perdono, Stefano però l'hanno ammazzato"

"Quanta gratuita sofferenza ci ha inflitto oltre al dolore per Stefano. Eppure io lo perdono", ha scritto Ilaria riferendosi alle prese di posizione sul caso Cucchi di Matteo Salvini, di cui Morisi era il social media menager

"Perdono perchè mi piace pensare che abbia capito e che ora condivida la disperazione che portiamo sulle spalle. Lo perdono. Si. Però Stefano lo hanno ammazzato". Lo ha scritto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, in un post su Facebook a proposito dell'indagine che vede coinvolto Luca Morisi, ex guru social dei profili di Matteo Salvini sotto inchiesta inchiesta a Verona per cessione di stupefacenti.