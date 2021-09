Luca Morisi, l'ex guru dei social della Lega sotto inchiesta per droga

È iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di droga, secondo quanto riportano La Repubblica e il Corriere. I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore. Tre ragazzi fermati lo avrebbero accusato. Il social media manager aveva lasciato l’incarico giorni fa per "motivi famigliari"

Luca Morisi, ex guru dei profili social del leader della Lega Matteo Salvini, è sotto inchiesta a Verona per cessione di stupefacenti, secondo quanto riportano sia il Corriere della Sera che La Repubblica .

L'inchiesta

Morisi alcuni giorni fa aveva lasciato il suo incarico - dandone conferma anche in una lettera ai parlamentari - parlando di “questioni personali”. Ora, sempre secondo quanto viene scritto dal Corriere, emerge che il suo addio sarebbe legato a un’inchiesta avviata dopo la denuncia dei carabinieri che hanno perquisito la sua cascina a Belfiore, paesino in provincia di Verona, e trovato alcune dosi di droga. La vicenda sarebbe cominciata a metà agosto quando sono stati fermati tre giovani con un flacone di droga liquida nell’auto. La versione ufficiale racconta che sarebbero stati loro ad accusare Morisi di avergliela ceduta. In realtà, scrive il Corriere, “c’è il sospetto che Morisi fosse sotto osservazione già da qualche settimana e il controllo apparentemente casuale dei tre giovani sia scattato proprio monitorando i suoi contatti”. Poi la perquisizione, nel corso della quale i carabinieri avrebbero trovato altra droga nell'abitazione dell'uomo.