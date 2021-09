Da 10 anni era a capo della comunicazione social del Carroccio. Ai parlamentari: "Sto bene, non c'è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po' di tempo per questioni famigliari"

Luca Morisi, il capo della comunicazione social della Lega e di Matteo Salvini, ha deciso di lasciare l’incarico. La notizia, anticipata dalle agenzie di stampa, è stata confermata dallo stesso Morisi, che ha inviato un messaggio ai parlamentari del Carroccio: “Ringrazio tutti per l'interesse e l'amicizia: sto bene, non c'è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po' di tempo per questioni famigliari”.

Assunto da Salvini 10 anni fa

Guru dell'informazione social, professore universitario, quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso Salvini per curare la comunicazione sul web del Carroccio. È attribuita a lui l’invenzione della cosiddetta “Bestia”, la potente macchina social della Lega. Lo scorso ottobre, Morisi era stato anche cooptato nella segreteria politica “allargata” della Lega. Ma sembra che già dai primi di agosto avesse smesso di collaborare con il partito.