Elezioni Roma, botta e risposta tra Salvini e Calenda a Porta Portese

L’incontro a Porta Portese

Calenda ha colto l'occasione per replicare alle accuse di appartenere e frequentare solo i salotti buoni della Capitale. "Frequentiamo le stesse piazze…Vedrai che prenderò i vostri voti", ha detto rivolgendosi a Salvini. Un buffetto sul collo, un colpetto sulla spalla: questo il saluto iniziale, prima di qualche battuta tra i due avversari. "Cattivissimi", ha esordito ironicamente Calenda salutando con il pugno il leader della Lega, che ha risposto sorridendo: "Io non riesco ad essere cattivo". Il primo ha insistito: "Ma come non ci riesci? La destra manco cattiva?"

Il botta e risposta sui social

Il video dell'incontro è stato pubblicato sui social dallo stesso Calenda, che ha twittato: "I bulli di cartapesta hanno una caratteristica. Quando li incontri faccia a faccia si afflosciano". E poi ancora: "Dal vivo tiene le penne basse. Bene così". Salvini, a stretto giro, sempre su Twitter è passato al contrattacco: "Calenda? Un ricco e viziato signore, che oggi al mercato di Porta Portese non si filava nessuno (a differenza di tanti commercianti e cittadini che incitavano e ringraziavano me e la Lega) e che per esistere ha dovuto attraversare trafelato la strada. I cittadini romani risponderanno con una valanga di voti alla Lega domenica. E il ricco signore deciderà poi al ballottaggio chi sostenere, visto che lui non ci arriverà. Purtroppo…".