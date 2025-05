Pedofilia e la pedopornografia: casi aumentati del 6% dal 2023

L'allarme di Telefono Azzurro: i numeri sugli abusi e le violenze sui minori nel digitale sono in forte aumento. Cresce'l'uso dell'intelligenza artificiale per creare immagini di abusi: i casi individuati sono aumentati del 380%

"I dati internazionali e quelli raccolti dalla nostra linea d'ascolto ci mettono di fronte a un'evidenza schiacciante. I numeri sugli abusi e le violenze sui minori nel digitale sono in forte aumento. Per questo motivo occorre fare sinergia e rete investendo risorse per una maggiore sicurezza degli spazi digitali che frequentano i ragazzi". Così il presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, nella Giornata contro la Pedofilia e la Pedopornografia. In occasione dell'evento promosso da Telefono Azzurro la premier Meloni con un messaggio ha assicurato: "La lotta alla pedofilia e alla pedopornografia è una battaglia di civiltà che intendiamo combattere fino in fondo". Il quadro è infatti allarmante: nell'Unione Europea si stima che un bambino su 5 abbia subito una qualche forma di violenza sessuale (rapporto Violence against children in the European Union, ottobre 2024). Anche il recente Rapporto Annuale 2024 della Internet Watch Foundation (IWF) ha evidenziato un preoccupante aumento dei casi di sfruttamento sessuale online dei minori.

Il 6% di casi in più rispetto al 2023

Nel corso dell'anno, l'organizzazione ha esaminato 424.047 segnalazioni, di cui 291.273, contengono materiale di abuso sessuale. Si tratta del 6% di casi in più rispetto al 2023. Un dato particolarmente allarmante è che il 91% di questo materiale è stato generato dagli stessi minori, spesso manipolati o costretti. Si è anche riscontrato un marcato aumento delle vittime adolescenti: i contenuti che coinvolgono ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni sono cresciuti rispettivamente del 35% e del 67%, evidenziando una maggiore esposizione di questa fascia d'età ai rischi online.

L'uso dell'intelligenza artificiale

Una delle tendenze emergenti più critiche è l'uso dell'intelligenza artificiale per creare immagini di abusi: i casi individuati sono aumentati del 380%, passando da 51 nel 2023 a 245 nel 2024. La diffusione di questi contenuti trova terreno fertile in Europa, dove è ospitato il 62% delle pagine web con materiale abusivo, con i Paesi Bassi in cima alla lista e la Polonia che ha registrato un preoccupante aumento dell'8.000% nei contenuti ospitati. Una questione che solleva interrogativi importanti sulla gestione dell'intelligenza artificiale generativa e sui suoi rischi è quella denunciata recentemente dal Wall Street Journal, che ha dimostrato come diversi chatbot di Instagram, Facebook e Whatsapp potrebbero essere in grado di portare avanti conversazioni sessualmente esplicite con i minori.