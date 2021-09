10/10 Facebook

Ed è proprio sui social che, dopo la notizia sull'indagine a carico di Morisi per presunta cessione di droga, Salvini ha espresso solidarietà al suo ormai ex guru del web: "Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso", ha scritto il leader della Lega