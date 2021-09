2/11 ©Ansa

A Torino, anziché muoversi verso via Po, i manifestanti - un migliaio circa - hanno svoltato in via Accademia delle Scienze, dove sono volati alcuni calci e spintoni all'indirizzo delle forze dell'ordine presenti, che non hanno potuto impedire l'ingresso del corteo nella via

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta