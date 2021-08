Covid, Toti: "Il vaccino sia obbligatorio per gli over 50"

Secondo il governatore della Liguria, "non si può far gravare un ulteriore peso di questa pandemia sulle spalle dei ragazzi". Gli ultracinquantenni, spiega, "riempiono i letti negli ospedali", mentre "i ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero". E invoca l'estensione del Green Pass obbligatorio Condividi:

Il governatore della Liguria Giovanni Toti propone l'obbligatorietà della vaccinazione anti-Covid per gli ultacinquantenni. In un'intervista al Corriere della Sera, il fondatore del movimento Cambiamo sottolinea che gli over 50 "riempiono i letti negli ospedali", mentre "i ragazzi ricoverati per Covid sono pressoché zero. Non si può far gravare un ulteriore peso di questa pandemia sulle spalle dei ragazzi". Pertanto, sostiene Toti, "vaccinarsi deve essere obbligatorio sopra i 50 anni".