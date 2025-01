Omicidio di Maati Moubakir a Campi Bisenzio: arrestati tre giovani

I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altri tre giovani , tutti tra i 18 e i 22 anni, risultano indagati a piede libero. Per la Procura " i tre avrebbero inseguito il 17enne in strada, armati di coltelli e oggetti contundenti nel corso di una violenta lite, originata per futili motivi"

Tre giovani indagati per l'omicidio del 17enne Maati Moubakir, ucciso in strada a Campi Bisenzio (Firenze) il 29 dicembre, sono stati portati in caserma dai carabinieri dove è stata loro notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli avvocati difensori sono stati avvisati dagli stessi carabinieri della compagnia di Signa dell'attività in corso nel pomeriggio. Gli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano. Altri tre giovani risultano indagati a piede libero.

Procura: "Hanno agito per futili motivi e con crudeltà"

I tre giovani arrestati, residenti a Campo Bisenzio, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, spiega una nota della Procura, "sono ritenuti gravemente indiziati di aver attivamente preso parte all'evento delittuoso e di aver provocato la morte del minore". I tre avrebbero inseguito il 17enne in strada, armati di coltelli e oggetti contundenti nel corso di una violenta lite, originata per futili motivi. "Ripetutamente accoltellato in momenti diversi", spiega sempre la Procura, "quando era già gravemente ferito" e cercava di allontanarsi dal luogo dell'aggressione salendo a bordo di un autobus di linea, i tre giovani lo avrebbero "fatto scendere con violenza per poi essere mortalmente nuovamente colpito". Agli indagati è stato contestato l'omicidio volontario con le circostanze aggravanti dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà, "alla luce della particolare efferatezza dell'azione criminosa, palesata nell'azione delittuosa nonostante la giovanissima età degli indagati", sottolinea la Procura. Le indagini proseguono per accertare le eventuali responsabilità degli altri indagati.