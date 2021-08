Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 9 agosto. LIVE

Una nuova circolare autorizza il certificato per chi non si è potuto vaccinare a causa di patologie pregresse o per chi non ha ricevuto la seconda dose per effetti avversi (molto rari) alla prima. Nello stesso documento, la conferma che "non ci sono controindicazioni" per le somministrazioni in gravidanza e la precisazione che la presenza di anticorpi "non è un'alternativa al completamento del ciclo vaccinale". LE NOVITÀ