Quasi 1.500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio bruciati e case e aziende danneggiate. È questo il bilancio del vasto incendio scoppiato in provincia di Oristano, in Sardegna, e non ancora del tutto domato. Dopo aver ridotto in cenere il Montiferru e le campagne attorno al Grighine, i roghi dell'Oristanese minacciano Macomer. La Regione ha decretato lo stato di emergenza, propedeutico alla richiesta di stato di calamità da parte del Governo

Incendi Sardegna, le immagini dei roghi nell'Oristanese. FOTO