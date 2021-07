Continua a divampare l'incendio scoppiato sul Montiferru, in una giornata da bollino rosso per le alte temperature. Circa un centinaio di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case a Santu Lussergiu per precauzione. Ora le fiamme, sospinte dal vento, si stanno dirigendo verso Cuglieri. Attesi rinforzi nella mattinata del 25 luglio