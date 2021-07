Incendi in Sardegna, centinaia di sfollati nell’Oristanese. FOTO

1/29 ©LaPresse

Continua a bruciare la provincia dell’Oristanese, in Sardegna, colpita da giorni da incendi che hanno raggiunto anche zone molto vicine al centro di alcuni paesi - come Cuglieri e Tresnuraghes - provocando centinaia di sfollati. "Viviamo con preoccupazione, angoscia e immenso dolore queste ore drammatiche”, ha detto il presidente della Regione Christian Solinas. Il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in vigore dalle 18 di oggi e per le successive 24 ore, per le alte temperature previste

Rogo nell'Oristanese, 400 persone sfollate. VIDEO