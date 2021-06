8/10 ©IPA/Fotogramma

L’entrata in vigore della certificazione verde europea è prevista per l’1 luglio. Il sistema sarà in vigore per 12 mesi. Il certificato sarà rilasciato gratuitamente da una piattaforma nazionale e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR per verificarne l’autenticità e validità

Ecco come funzionerà la certificazione verde europea