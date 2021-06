Covid, l'andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni

1/15 ©IPA/Fotogramma

Continua a calare la curva dei contagi da coronavirus in Italia, ormai tra le più basse in Europa. I dati, spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, indicano che "siamo in una situazione di controllo, però non allentare l'attenzione". Anche nel monitoraggio di questa settimana cala l'incidenza: 26 casi per 100mila abitanti. Resta stabile a 0,68 l'indice Rt. L'occupazione dei posti letto è ai minimi: al 7% sia quella in terapia intensiva che nei reparti di area non critica. Decisivo l’impatto dei vaccini. Ecco la fotografia della diffusione del Covid

Il monitoraggio Iss di questa settimana