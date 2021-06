Funivie chiuse per controlli e guasti, da Oropa allo Stelvio

2/8 ©Ansa

Dalle funivie di Oropa nel Biellese, in Piemonte, agli impianti in Val di Lei in Valchiavenna, in Lombardia, fino a quelli del passo dello Stelvio, sono diverse le strutture in Italia alle prese con controlli e guasti, secondo una ricerca dell’Agi

Funivia Stresa-Mottarone, le foto dell'incidente