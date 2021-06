Giovanni Brusca, il video: “Chiedo perdono ai familiari delle vittime”

Uscito dal carcere il 31 maggio per fine pena, in un’intervista di 5 anni fa a Zek e Arte France - ripresa con un filmato inedito dai siti del Corriere della Sera e dalla Stampa - diceva: “Spero solo di essere capito. Ho cercato (in questi anni da collaboratore di giustizia) di dare il mio contributo, il più possibile. Nel nostro Paese chi collabora con la giustizia viene sempre denigrato”. E definisce Cosa Nostra “una catena di morte, una fabbrica di morte”

"Ho riflettuto e ho deciso di rilasciare questa intervista: non so dove mi porta, cosa succederà, spero solo di essere capito”. Inizia così l’intervista che Giovanni Brusca - ex mafioso e ora collaboratore di giustizia che si è autoaccusato di aver premuto il telecomando che fece esplodere il tritolo nella strage di Capaci (LA STORIA) - ha rilasciato a Zek e Arte France 5 anni fa, pubblicata col video inedito dai siti del Corriere della Sera e dalla Stampa. Brusca, scarcerato il 31 maggio per fine pena, con il volto coperto e dei guanti bianchi spiega: “Ho deciso (di farlo) per fare i conti con me stesso, perché è arrivato il momento di metterci la faccia, anche se non posso per motivi di sicurezza, ma è nello spirito e nell'anima [che è nata l'intenzione] di farlo. Di poter chiedere scusa, perdono, a tutti i familiari delle vittime, a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere".