Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia la Festa della Repubblica si celebra senza cerimonie aperte al pubblico e senza la tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali. Ad attendere il capo dello Stato c'erano però in piazza Venezia, dietro le transenne, centinaia di cittadini e turisti, che hanno assistito alla breve cerimonia

La lettera di Mattarella ai Prefetti per il 2 giugno