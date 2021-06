Festa della Repubblica, lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Roma

Oggi le prime evoluzioni per le prove e domani dalle 8.40 alle 9.30 le Frecce Tricolori sorvoleranno la Capitale

Le Frecce Tricolori sorvoleranno Roma in occasione della Festa della Repubblica che si terrà domani, mercoledì 2 giugno. Un fuoriprogramma che l'Areonautica Militare, come riporta RomaToday, ha confermato.

Le Frecce Tricolori e le celebrazioni per il 2 giugno

Già da oggi ci saranno le prime evoluzioni per le prove e domani dalle 8.40 alle 9.30 le Frecce Tricolori sorvoleranno la Capitale. È confermato invece che per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica, a causa dell'emergenza Covid, non si terrà la tradizionale parata lungo i Fori imperiali delle forze armate.