Ragazza di 18 anni violentata da branco a Campobello di Mazara

Con la scusa di un invito a una festa, quattro ragazzi hanno attirato in una abitazione una studentessa di 18 anni e poi l'hanno stuprata. Due sono finiti in carcere e due ai domiciliari

Pensava di andare a una festa, ma si è trovata a vivere una notte di violenza. È quello che è successo a una studentessa di 18 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 febbraio scorso. Invitata con la scusa di un party in una abitazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara (Tp), la ragazza è stata stuprata da quattro persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Sono stati tutti arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo. Due sono finiti in carcere e due ai domiciliari. Un altro giovane sarebbe coinvolto: non avrebbe partecipato alla violenza, ma, secondo gli inquirenti, non sarebbe intervenuto per fermarla.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, che aveva compiuto 18anni da pochi giorni, nonostante il coprifuoco imposto dalle norme anti Covid, è stata invitata dai suoi aguzzini in una villetta di Triscina, frazione di Castelvetrano. I quattro la vanno a prendere in auto attorno alle 18. Arrivati nell'abitazione la ragazza si è accorta subito che alla festa l'unica invitata era lei. Il gruppo comincia così a bere superalcolici e birra e ad ascoltare musica. Alle 21.30 la vittima viene informata che in realtà le altre ragazze che avrebbero dovuto partecipare alla festa non sarebbero mai arrivate e quindi chiede di essere riaccompagnata a casa. Ma sopo essere andata in bagno al piano superiore, davanti alla porta trova uno dei ragazzi che la convince a seguirla in camera da letto. I due hanno un rapporto consensuale. A un tratto però il giovane chiama il cugino e gli altri amici che sono rimasti al piano di sotto. L'orrore inizia.

La vittima viene costretta a subire "ripetuti atti sessuali" . "Il ragazzo ha chiamato gli amici. Lui mi ha bloccato. Non riuscivo a divincolarmi dalla presa - dirà poi la 18enne ai carabinieri - Ho iniziato a gridare a squarciagola disperatamente perdendo anche la voce". Ancora sotto choc, viene riaccompagnata a casa. Grazie ad un'amica e alla famiglia il giorno dopo ha il coraggio di denunciare gli stupratori, tutti giovanissimi, tutti di Campobello di Mazara, nel trapanese. Gli investigatori sequestrano i loro cellulari e il Ris dei carabinieri , già a febbraio, fa i rilievi nella villetta.

"Attendiamo ancora una relazione dettagliata su quanto abbiamo trovato nei cellulari - dice il comandante dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo Domenico Testa - In questi mesi le indagini non si sono mai fermate. Abbiamo sentito a sommarie informazioni tante persone che fanno parte della rete relazionale della ragazza, e anche gli indagati. Abbiamo utilizzato nelle indagini anche delle attività tecniche che ci hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario chiaro che ha consentito al gip di emettere i provvedimenti cautelari". Oggi i quattro giovani arrestati devono essere sentiti dal gip.