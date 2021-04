Niscemi, violenza sessuale su figlia 13enne: arrestato

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un uomo di 36 anni è stato arrestato per violenza sessuale continuata e aggravata ai danni della figlia minore di 13 anni. A denunciare l'uomo è stata la madre della vittima. La vittima, che viveva nell'abitazione del padre, "nel periodo compreso tra agosto 2019 e luglio 2020, sarebbe stata costretta - dice la procura di Gela che ha coordinato le indagini - a subire ripetuti atti sessuali particolarmente invasivi in un clima che viene descritto di inquietante e orrida normalità".