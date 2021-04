Botte e minacce da 10 anni alla moglie, arrestato a Termini Imerese

Un uomo di 57 anni accusato di maltrattamenti ripetuti nei confronti della moglie è stato arrestato dalla polizia a Termini Imerese, nel Palermitano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna ha denunciato di essere stata aggredita dal marito in presenza dei figli e ha rivelato di soprusi e le violenze fisiche, come schiaffi, calci e pugni, a cui la sottoponeva il marito da un decennio.