L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quella inglese, brasiliana e sudafricana, ormai diffuse in diverse zone del Paese. A Cagliari, per la prima volta in Italia, segnalata una variante già presente in altri Stati europei come Slovenia, Francia, Svizzera e Regno Unito. Ha una combinazione di caratteristiche che sembrano essere responsabili di una maggiore trasmissione del virus